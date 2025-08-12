"Dobrowolnie lub pod przymusem". Skandal na PGE Narodowym, Tusk ogłasza

- Ma już finał sytuacja, która zbulwersowała opinię publiczną. Mówię o zamieszkach, aktach agresji i pewnych prowokacjach na Stadionie Narodowym w czasie koncertu białoruskiego rapera - mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

- Doszło tam do zdarzeń absolutnie niepotrzebnych i które wymagały szybkiej reakcji - dodał szef rządu.

Podczas sobotniego koncertu w tłumie fanów białoruskiego muzyka Maxa Korzha pojawiła się banderowska flaga. Jak informowaliśmy w Interii, zarząd spółki operującej stadionem w związku z sytuacją złożył zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa.

"Będą musiały opuścić Polskę". Decyzje po wydarzeniach na PGE Narodowym

Jak poinformował premier, wobec 63 osób są wszczęte procedury o opuszczenie Polski. - Będą musiały opuścić kraj dobrowolnie lub pod przymusem - zaznaczył Tusk.

Dodał, że w tej grupie jest 57 Ukraińców i sześciu Białorusinów.

- Sądy też zareagowały błyskawicznie i w niektórych przypadkach, tam, gdzie doszło do wykroczenia, popełnienia przestępstwa, nałożono odpowiednie kary - zauważył szef rządu.

"Żeby Putin nie dostał prezentu". Donald Tusk nie ma wątpliwości

- Chciałbym bardzo mocno podkreślić. To jest podobna sytuacja jak na naszej granicy. Państwo jest od tego, żeby działało szybko i zapobiegało albo karało, jeśli dochodzi już do takich zdarzeń, wszystkich sprawców, niezależnie czy to są Ukraińcy, Białorusini, Polacy czy Niemcy. To nie ma znaczenia, prawo musi być przestrzegane - podkreślił Tusk.

Wyraził przekonanie, że "w żadnym wypadku nie można dopuścić do rozpętania nastrojów antyukraińskich". - Tak jak władze ukraińskie muszą dbać, żeby nikt nie wpadł na pomysł w Ukrainie czy w Polsce, aby Ukraińcy wykonywali jakieś niepotrzebne antypolskie gesty - zaznaczył Tusk.

Premier zauważył, że w najbliższych dniach może dojść do rozstrzygnięć w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. - Efekt działań prezydenta Donalda Trumpa jest ciągle wielką niewiadomą - mówił szef rządu nawiązując do spotkania prezydenta USA z Władimirem Putinem.

- Jest kwestią fundamentalną z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, aby Putin nie dostał prezentu przed tymi rozmowami, a taki prezentem z całą pewnością, było skonfliktowanie Ukraińców i Polaków, czy szerzej - Ukraińców z Europą - stwierdził Tusk.

