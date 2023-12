Trzy dni zamkniętych sklepów. Gdzie zrobimy zakupy w Boże Narodzenie 2023?

Tegoroczna Wigilia wypada wyjątkowo niefortunnie. Co to oznacza dla konsumentów?

Boże Narodzenie 2023. Czy sklepy będą otwarte w Wigilię?

Jeszcze do niedawna przepisy mówiły, że przed Wigilią 24 grudnia muszą przypaść dwie niedziele handlowe. Natomiast w Wigilię zakaz handlu obowiązywał dopiero od godziny 14. W tym roku sytuacja wygląda całkiem inaczej przez to, że Wigilia wypada w niedzielę.

Czy sklepy będą otwarte w Boże Narodzenie?

25 i 26 grudnia to dni ustawowo wolne od pracy. Oznacza to, że nie zrobimy zakupów, ani w poniedziałek, ani we wtorek. Galerie handlowe oraz sklepy najpopularniejszych sieci handlowych, jak Lidl, Biedronka, czy Kaufland będą zamknięte.

W Boże Narodzenie jedyną szansą na zakupy są małe osiedlowe sklepiki oraz placówki franczyzowe, takie jak Żabka czy Carrefour Express. To miejsca, które obejmuje art. 6 ust. 1 pkt 27, mówiący o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Dopuszcza on działanie tych miejsc, jeśli za ladą stanie ich właściciel lub członek jego bliskiej rodziny. Oznacza to, że będziemy mogli skorzystać z usług tych sklepów nawet w Wigilię oraz Boże Narodzenie. Warto jednak uprzednio sprawdzić ich godziny otwarcia — ze względu na święta mogą one działać w innym zakresie czasowym.