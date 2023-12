Boże Narodzenie 2023 będzie drogie. Na co Polacy przeznaczą najwięcej pieniędzy?

W porównaniu z poprzednim rokiem spadek prognozowanych wydatków dotyczy tylko ostatniej kategorii, co ma zapewne związek z nieco niższymi cenami na stacjach paliw. Na przygotowanie świąt wydamy w tym roku o ok. 4 proc. więcej, pula przeznaczona na prezenty zwiększyła się aż o 13 proc. Trzeba także pamiętać, że powyższe wyliczenia to średnia kwota "na osobę". Autorzy badania szacują, że w przypadku czteroosobowej rodziny Święta Bożego Narodzenia 2023 będą kosztowały ok. 3700 zł.