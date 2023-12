O dniach wolnych od szkoły z okazji Bożego Narodzenia decyduje Ministerstwo Edukacji i Nauki . Przedstawiło ono już dawno kalendarz roku szkolnego 2023-2024. Wynika z niego, że w tym roku przerwa świąteczna dla uczniów rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 31 grudnia.

1 stycznia (Nowy Rok) jest jednak ustawowo dniem wolnym od pracy i nauki. Dlatego uczniowie wrócą do szkół dopiero 2 stycznia, we wtorek. Oznacza to dla nich 10 dni wolnych.