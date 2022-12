Wymagania dotyczące matury związane są z:

Ogólną znajomością środków językowych,

Umiejętnością przetwarzania wypowiedzi,

Rozumienia wypowiedzi,

Reagowania na usłyszane wypowiedzi,

Tworzenia własnych wypowiedzi.

Próbne matury 2022/2023. Harmonogram egzaminów

Próbne egzaminy odbywają się w dniach od 12 do 21 grudnia. Nie są one jednak obowiązkowe. Przystępują do niej jedynie placówki, które zgłosiły zainteresowanie do CKE. Uczniowie, którzy z jakiegoś powodu nie mogli stawić się na egzaminie, nie są zobowiązani do ich zdawania. Mimo wszystko dobrze jest wiedzieć, jak prezentuje się harmonogram próbnych egzaminów.

Terminy próbnych matur na poziomie podstawowym:

12 grudnia, godzina 9:00 - język polski ,

, 13 grudnia, godzina 9:00 - język angielski,

13 grudnia, godzina 14:00 - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski,

14 grudnia, godzina 9:00 - matematyka,

14 grudnia, godzina 14:00 - język mniejszości narodowych.

Terminy próbnych matur na poziomie rozszerzonym:

14 grudnia, godzina 14:00 - filozofia, historia muzyki, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język łemkowski,

15 grudnia, godzina 9:00 - język polski,

16 grudnia, godzina 9:00 - język angielski,

16 grudnia, godzina 14:00 - fizyka, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie,

19 grudnia, godzina 9:00 - matematyka,

19 grudnia, godzina 14:00 - geografia, język hiszpański, język mniejszości narodowych,

20 grudnia, godzina 9:00 - biologia,

20 grudnia, godzina 14:00 - informatyka, język rosyjski, język włoski,

21 grudnia, godzina 9:00 - chemia,

21 grudnia, godzina 14:00 - historia.

Wyniki i sposób oceniania zadań przekazany zostanie do szkół dzień po danym egzaminie o godzinie 10:00. Wyjątkiem będą matury odbywające się w piątek, 16 grudnia. Szkoły otrzymają arkusz odpowiedzi tego samego dnia o godzinie 17:00.

