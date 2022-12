Rękoczyny na lekcji. Ksiądz użył siły i krzyczał: Przeproś Pana Boga

Krótkie nagranie przesłała do redakcji mama jednego z uczniów placówki. Chodzi o Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na Mazowszu, w którym uczą się dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Zdarzenie przedstawione na filmie miało miejsce w ubiegły piątek i zostało zarejestrowane z bliskiej odległości.

"Przeproś Pana Boga"

- Przeproś - mówi ksiądz, stojąc tyłem do kamery telefonu. Duchowny zwraca się do ucznia, którego trzyma w mocnym uścisku.

- Nie przeproszę - odpowiada uczeń, na co ksiądz prawdopodobnie wykręca mu ręce.

- Bóg jest Bogiem. Należy mu się szacunek - mówi ksiądz.

Reklama

Kiedy nastolatek dalej odmawia przeprosin, ksiądz przyciska jego głowę do ławki i krzyczy: Przeproś Pana Boga.

Kolejna odmowa kończy się zapowiedzią księdza: Idziemy do pani dyrektor. Wówczas podnosi chłopca i wychodzi z nim z klasy. W tym momencie kończy się nagranie.

Policja bada sprawę

Redakcja usiłowała ustalić, co działo się przed i po nagraniu filmu, jednak placówka odmawia udzielenia informacji na ten temat. Dyrektor ośrodka powołuje się przy tym na prowadzone w tej sprawie śledztwo. Sprawa została bowiem zgłoszona na policję. Dyrektor przekazała jednak, że ksiądz pełniący w szkole obowiązki nauczyciela-katechety został zawieszony.

Jak wynika z ustaleń TVN24, tuż po tym, jak informacja o krążącym nagraniu dotarła do księdza, miał on dzwonić do jednej z uczennic i grozić wyrzuceniem ze szkoły, jeśli film będzie dalej rozpowszechniany.