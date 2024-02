Od początku roku cudzoziemcy próbowali dostać się do Polski 88 razy.

Straż Graniczna nie odnotowała jednak żadnej próby przekroczenia granicy polsko-białoruskiej od 27 stycznia do 2 lutego.

Granica Polski i Białorusi. Straż Graniczna podała dane

"2 lutego to kolejny dzień bez odnotowanych prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski" - poinformowała Straż Graniczna na X. Do ostatnich zatrzymań migrantów miało dojść w ubiegły piątek na odcinku chronionym przez placówkę SG w Czeremsze w województwie podlaskim.