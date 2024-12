Warszawa. Ostatnie Pokolenie zablokowało Wisłostradę. Policja wynosi aktywistów

Policjanci nawoływali aktywistów za pośrednictwem megafonu do usunięcia się z jezdni. Następnie funkcjonariusze zaczęli wynosić aktywistów, którzy nadal blokowali drogę .

Część aktywistów przykleiła się jednak dłońmi do jezdni - stąd mundurowi nie byli w stanie ich wynieść oda razu. Policjanci zastosowali specjalną substancję, za pomocą której klej puścił.

Protest Ostatniego Pokolenia. Wielki korek na Wisłostradzie

- Niech zostawią inny pas, oni nie są najważniejsi . Są osoby chore w samochodach, które np. muszą jechać do domu wziąć leki. W takim korku coś się może stać każdemu - powiedział reporterowi Polsat News jeden z kierowców.

- Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta mówi, że te blokady szkodzą sprawie, ale gdyby jego partia rządząca robiła to, co do nich należy, gdyby nie spisywała naszej przyszłości na straty, nie byłoby nas tutaj - dodała, podkreślając, że "protesty muszą wywoływać emocje i być zakłócające, bo protesty zawsze takie były".