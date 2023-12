Tragiczna informacja z Dolnego Śląska. W poniedziałek po południu Komenda Miejska Policji we Wrocławiu poinformowała o śmierci jednego z funkcjonariuszy, który w piątek został postrzelony przez Maksymiliana F.

"Wypełniając do końca słowa roty policyjnego ślubowania, pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę i bliskich" - czytamy.

Wrocław. Nie żyje jeden z ranionych policjantów

Kondolencje bliskim i przyjaciołom funkcjonariusza asp. szt. Daniela Łuczyńskiego złożyli komendant główny policji oraz szefowie KWP i KMP we Wrocławiu.

"W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka i Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego, a także Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Rafała Siczka oraz kierownictwa wraz z policjantami i pracownikami policji składamy rodzinie, bliskim, przyjaciołom oraz znajomym wyrazy żalu i głębokiego współczucia" - napisano w oświadczeniu.

Drugi z policjantów postrzelonych w piątkowy wieczór przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu wciąż walczy o życie, jego stan jest krytyczny.

Maksymilian F. postrzelił policjantów. Jeden zmarł

Jak czytamy w komunikacie policji, asp. szt. Daniel Łuczyński wstąpił do policji w wieku 19 lat.

"Zawsze był otwarty na potrzeby innych, dzieląc się swoim doświadczeniem oraz wiedzą z młodszymi kolegami. W swoim stanowczo zbyt wcześnie zakończonym życiu dał się poznać jako ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega" - podkreślają funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

"Na zawsze w naszych sercach pozostanie pomocnym i gotowym poświęcić każdemu swój czas towarzyszem w służbie i przyjacielem" - dodano we wspomnieniu asp. szt. Daniela Łuczyńskiego.

Zarzuty usiłowania zabójstwa

Poszukiwany listem gończym Maksymilian F. miał odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo . Mężczyzna został rozpoznany przez funkcjonariuszy w piątkowy wieczór i zatrzymany, a następnie przewieziony w celu osadzenia. To tam napastnik oddał strzały z pistoletu . Dwaj mundurowi trafili w stanie ciężkim do szpitala.

- Przestępstwa te zagrożone są karą dożywotniego pozbawienia wolności . Po wykonaniu czynności procesowych prokurator podejmie decyzje co do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - mówił wtedy prokurator Karol Borchólski, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Wcześniej rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej informował, że mężczyzna został przewieziony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.