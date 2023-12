Tragedia we Wrocławiu. Maksymilian F. usłyszał zarzuty

Poszukiwany listem gończym Maksymilian F. miał odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo . Mężczyzna został rozpoznany przez funkcjonariuszy w piątkowy wieczór i zatrzymany, a następnie przewieziony w celu osadzenia. To tam napastnik oddał strzały z pistoletu . Dwaj mundurowi trafili w stanie ciężkim do szpitala.

- Przestępstwa te zagrożone są karą dożywotniego pozbawienia wolności . Po wykonaniu czynności procesowych prokurator podejmie decyzje co do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - dodał.

Wcześniej rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej informował, że mężczyzna został przewieziony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.