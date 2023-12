Postrzelenie policjantów we Wrocławiu. Nowe informacje o Maksymilianie F.

Maksymilian F. postrzelił dwóch policjantów. Trafi na trzy miesiące do aresztu

W sprawie wciąż jest dużo niewiadomych. Nie wyjaśniono np. jak to się stało, że mężczyzna zdołał przemycić broń do radiowozu. W policji powołano specjalny zespół do wyjaśnienia tej sprawy. Wiadomo, że Maksymilian F. wcześniej został zatrzymany przez innych policjantów w związku z listem gończym - był poszukiwany za oszustwo. Do postrzelenia policjantów doszło w momencie, gdy był transportowany na komisariat Wrocław Krzyki.