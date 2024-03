Likwidacja CBA. Siemoniak powiedział co powstanie w zamian

Na konferencji prasowej w Rzeszowie przypomniał, że trwają prace nad projektem, który zakłada likwidację CBA. Zaznaczył, że zmiany przygotowuje specjalny zespół. Jak informuje "Rzeczpospolita" koordynuje nim gen. Radosław Kujawa, sekretarz Kolegium do spraw Służb Specjalnych. Wojskowy jest doświadczony, pracował m.in. w zarządzie wywiadu Urzędu Ochrony Państwa oraz był dyrektorem w Agencji Wywiadu. To właśnie on ma stanąć na czele nowego biura.