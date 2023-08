- Trzeba wprowadzić odpowiednie przepisy, które będą wpływały na to, że polska żywność będzie łatwa do odróżnienia , będzie też w odpowiednich miejscach, tak żeby każdy konsument mógł ją kupić, żeby wszyscy, którzy sprzedają na giełdzie towarowej w Broniszach, byli spokojni, że ich żywność będzie w sklepach jasno oznaczona - podkreślał Michał Kołodziejczak.

Kołodziejczak proponuje europejski monitoring

Kołodziejczak zaproponował też "europejski monitoring przepływu żywności". Plan zakłada oznaczenie transportu żywności. - Jeżeli załadujemy np. we Francji ziemniaki, to żeby była informacja gdzie one pojadą, jakie jest miejsce docelowe, ile jest produktów. To wszystko musi być przekazane służbom europejskim - stwierdził.