To już przestępstwo, a nie wykroczenie. Groźba pięciu lat więzienia

Nieuczciwi "kolekcjonerzy". Jak oszuści wykorzystują podrabiane tablice rejestracyjne?

Do tej pory "majstrowanie" przy tablicach rejestracyjnych , a nawet jazda samochodem z numerami, które nie są do niego przypisane, były traktowane jako wykroczenie. W ostatnich latach podejmowano już kilka prób zmiany przepisów, a w mediach regularnie pojawiały się kolejne doniesienia o tym procederze.

Jeden przypadek wyszedł na jaw w Grudziądzu, gdzie 27-latek złapany na przekroczeniu prędkości w trakcie czynności przyznał się do kupienia auta bez tablic i zamówienia tzw. tablic kolekcjonerskich. To w praktyce kopie normalnych rejestracji, tyle że pozbawione hologramu. Jego podróbki do samodzielnego przyklejenia można jednak bez problemu kupić w sieci.