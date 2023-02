Terlikowski krytykuje pielgrzymkę Franciszka. "To bardzo zły sygnał"

W poniedziałek ogłoszono, że papież Franciszek złoży wizytę na Węgrzech w dniach od 28 do 30 kwietnia. Informacja ta nie spodobała się publicyście Tomaszowi Terlikowskiemu, który podkreślił, że papież nie odbył dotąd pielgrzymki do zaatakowanej Ukrainy. "To bardzo zły sygnał pokazujący, że nie ma żadnej zmiany polityki watykańskiej wobec tej wojny" - wskazał.

Tomasz Terlikowski krytykuje wizytę papieża na Węgrzech