Pogoda. Deszcze, mżawki, śnieg tylko w górach

W nocy zachmurzenie będzie duże. Na wschodzie wystąpią opady deszczu i mżawki. Na Podkarpaciu będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach spadnie do 5 cm śniegu. W całym kraju mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 200 metrów, na obszarach podgórskich mgły marznące.

Temperatura nocą na niektórych obszarach spadnie poniżej zera. Na terenach podgórskich Sudetów temperatura minimalna -5 stopni Celsjusza, a na pozostałym obszarze od -1 stopnia na krańcach wschodnich, przez 1 w centrum, do 3 stopni nad morzem.

Także w środę zachmurzenie się utrzyma. Nie są przewidywane opady, na krańcach południowo-wschodnich możliwa jest natomiast słaba mżawka. Rano lokalnie mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 4 st. C na wschodzie do 6 st. C w centrum i 11 st. C na południowym zachodzie.

