- W przyszłym tygodniu ogłosimy Tarczę Antyinflacyjną 2.0. Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków - mówił w rozmowie z Piotrem Witwickim i Pawłem Czuryłą premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zapowiada, że cena litra benzyny i diesla spadnie od 60 do 70 groszy. Oznacza to powrót do poziomu 5 złotych za litr.



- Pamiętajmy, że na początku grudnia 2021 r. litr kosztował już ponad 6 zł. Najpierw był pierwszy ruch, cena spadła zgodnie z zapowiedziami do ok. 5,70 zł, a teraz obniżymy ją o kolejne 60-70 groszy. To kolejne zapowiadane przez nas działanie, które ma pomóc w codzienności polskim rodzinom i polskim przedsiębiorcom. Cena paliwa przekłada się przecież na zdecydowaną większość cen - mówił Mateusz Morawiecki.



Mateusz Morawiecki: Chcę realnie walczyć z inflacją

Premier pytany, czy oznacza to, że Bruksela pozytywnie odpowiedziała na wnioski polskiego rządu, zaznaczył, że Unia "nie wyraziła jeszcze ostatecznej opinii w tej sprawie".



- Chcę to zrobić, bo bardziej interesuję się tym, co myślą Polacy w Gorlicach albo Szczecinku, w Ełku, Rawiczu czy Siedlcach, niż europejscy biurokraci w Brukseli albo w Berlinie - zapewnił Morawiecki, dodając, że "chce realnie walczyć z inflacją".



Obniżka VAT ma kosztować budżet co najmniej 1,5 mld złotych kwartalnie. W przypadku utrzymania ją przez dwa kwartały, koszty wzrosną do ponad 3 mld złotych.



- Obniżkę podatku VAT na paliwa wdrożymy od 1 lutego, najpierw na pół roku. Pod koniec tego okresu przeanalizujemy aktualne trendy inflacyjne - podsumował premier.



Niższa akcyza na paliwa

Od 20 grudnia w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej obowiązuje obniżona akcyza na paliwa. Od 1 stycznia nastąpiła też obniżka akcyzy na prąd i zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej.



1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na benzyny wynoszą 1413 zł na 1000 litrów; oleje napędowe i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa - 1104 zł na 1000 litrów; a na skroplone gazy do napędu silników spalinowych - 387,00 zł za 1000 kg. Ustawa przewiduje, że obniżone stawki będą obowiązywać do 31 maja 2022 r.

