Pogoda. Niż genueński. Gdzie spadnie deszcz?

W czwartek IMGW prognozuje największe sumy opadów w województwie dolnośląskim (do 35 mm), opolskim do (35 mm), wielkopolskim (do 25 mm), łódzkim do (20 mm) i kujawsko-pomorskim (do 20 mm). W województwach świętokrzyskim i małopolskim lokalnie możliwe burze. Wysoko w Sudetach opady deszczu ze śniegiem.

Z kolei na noc prognozowane są opady deszczu o miejscowym natężeniu umiarkowanym i silnym. Największe sumy opadów wystąpią w nocy w województwie dolnośląskim (do 25 mm), opolskim (do 25 mm), wielkopolskim (do 20 mm), łódzkim (do 20 mm), kujawsko-pomorskim (do 25 mm), pomorskim do 20 mm oraz śląskim (do 20 mm).