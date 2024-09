W ciągu dnia temperatura uplasuje się w przedziale 29-32 st. C, natomiast w nocy między 15 a 17 st. C. W zależności od powiatu alert obowiązuje do godz. 19 w niedzielę lub poniedziałek, 9 września.

Fala upałów w Polsce. Nawet 32 stopnie

Termometry w ciągu dnia wskażą tam 29-32 st. C, a w nocy między 15 st. C a 18 st. C. Alert obowiązuje do godziny 19 w niedzielę, 8 września.

IMGW ostrzega przed burzami. Turyści powinni zachować ostrożność

"Możliwe przelotne opady deszczu, a na zachodzie Karpat także burze z opadem do 15 mm i porywami wiatru do 60 km/h. Temperatura od 28 st. C do 32 st. C, chłodniej lokalnie na wybrzeżu i Podhalu od 24 st. C do 27 st. C" - podano.