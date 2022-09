Tak zaoszczędzisz na ogrzewaniu. Tyle powinna wynosić temperatura w domu

Ostatnio burzę medialną wzbudziła informacja, że minister Anna Moskwa obniżyła temperaturę w domu do 17 stopni w przestrzeniach wspólnych i 19 stopni w bardziej użytkowanych. Czy powinniśmy zatem pójść w jej ślady?

Ile stopni w mieszkaniu?

Zapytaliśmy ekspertów, jaka powinna być optymalna temperatura w mieszkaniu w okresie grzewczym.

Według dra Zbigniewa Popiela, kardiochirurga, idealna temperatura powietrza w sezonie grzewczym powinna być przede wszystkim komfortowa i zależy to od wielu czynników: od płci i wieku osób, od pory roku, osobistych upodobań, a nawet od konkretnego pomieszczenia.

Reklama

- Możliwość odpowiedniego dopasowania temperatury w zależności od pory dnia i aktywności sprawia, że mamy konkretny wpływ na nasze zdrowie, witalność i wydajność w pracy - dodaje.

Idealna temperatura w domu

Według WHO idealna temperatura w pomieszczeniu dla osób zdrowych, młodych i odpowiednio ubranych powinna wynosić minimum 18 st. C. Dla osób starszych, schorowanych lub małych dzieci optymalną temperaturą będzie 20 st. C.

- Należy podkreślić, że od temperatury zależy również wilgotność powietrza. Zaleca się kontrolowanie i utrzymywanie względnie stałej wilgotności powietrza na poziomie ok. 50-65 proc. w pomieszczeniach - wskazuje dr Popiel. Jednocześnie zwraca uwagę fakt, że temperatura poniżej 16 st. Celsjusza i wilgotność powyżej 65 proc. zwiększają ryzyko chorób układu oddechowego i alergii.

Na co powinniśmy więc zwracać uwagę? - Regularne wietrzenie pomieszczeń wyrównuje wilgotność i w znacznym stopniu zmniejsza jonizację powietrza (jakże większą w sezonie grzewczym!) oraz zmniejsza stężenie ewentualnych alergenów w powietrzu (w tym kurzu!) - podkreśla lekarz.

Odpowiednia temperatura wpływa na sen, apetyt i myślenie

O opinię poprosiliśmy również specjalistkę ds. żywienia.

- Temperatury w naszych domach są różne w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Cieplejsze mamy kuchnie, w których gotujemy i pieczemy oraz łazienki, w których bierzemy ciepłą kąpiel i suszymy włosy. Sypialnie są z reguły chłodniejsze, choć nie jest to regułą. Wielu z nas nie jest w stanie zasnąć w pomieszczeniu, w którym jest zimno - wskazuje Elżbieta Sawerska, dietetyk.

- A ile stopni to jest zimno? Dla jednych temperatura 17 st. Celsjusza będzie odpowiednią do snu, dla innych 21 st. Celsjusza będzie minimalną, przy której będą w stanie usnąć. Różnice naszego odbioru temperatury choć w pełni zrozumiałe są trudne do pogodzenia i niejednokrotnie są powodem sporów małżonków - dodaje.

- Nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z faktu, że niższe temperatury, właśnie na poziomie 19 st. Celsjusza sprzyjają regeneracji ciała podczas snu, to dla niektórych jest to poziom znacznie wykraczający poza termiczny komfort i uniemożliwia zaśnięcie. Niższa temperatura sprzyja także pracy mózgu, pobudzając go do bardziej kreatywnej pracy. Dlatego też w pokojach, w których pracujemy, a dzieci odrabiają lekcje, powinniśmy mieć niższą temperaturę. Pokoje powinny być także regularnie wietrzone - wskazuje nasza ekspertka.

Temperatura pomieszczeń w biurze. Kiedy można odmówić pracy?

Po okresie pandemii wielu z nas wróciło na stałe lub częściowo do wykonywania swoich obowiązków w firmie. Co o temperaturze pokojowej mówią przepisy prawa pracy oraz eksperci BHP?

- Zgodnie z zapisem Kodeksu Pracy pracodawca jest zobligowany do zapewnienia podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z priorytetów jest odpowiednia temperatura - wskazuje Paulina Dygas, ekspert ds. BHP.

- Samo dopasowanie optymalnej temperatury w pracy nie jest łatwe, ponieważ źle dobrana może spowodować duży dyskomfort i wpłynąć na zdrowie i efektywność pracowników, a także zwiększyć liczbę wypadków - dodaje ekspertka.

Minimalna temperatura w pracy

Minimalna temperatura w pracy została precyzyjnie określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. dotyczącego zasad BHP. Zgodnie z nim temperaturę należy dostosować do rodzaju i miejsca wykonywanych zajęć. O ile nie ma sprecyzowanych zapisów regulujących maksymalną temperaturę, o tyle istnieje konkretne wskazanie na minimalną temperaturę w pracy. Najniższa dozwolona temperatura waha się więc w granicach od 14 st. Celsjusza dla prac fizycznych do 18 st. Celsjusza w biurze.

- Jeśli warunki pracy nie są zgodne z normami BHP, pracownik może odmówić świadczenia pracy, a pracodawca może zostać ukarany mandatem od PIP w wysokości nawet 30 tys. zł - wyjaśnia ekspertka.

Podsumowując, najzdrowsza temperatura pokojowa to taka, która jest odpowiednio dobrana do miejsca, pory dnia, aktualnej aktywności, stanu zdrowia i ewentualnych obciążeń oraz własnych upodobań. Pomyślmy o tym podkręcając lub zakręcając grzejniki w tym sezonie.