Płacisz dużo za ogrzewanie gazem? Oto, co możesz zrobić

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego rachunki za gaz znacznie wzrastają, jednakże ogrzewanie domu w okresie jesiennym i zimowym jest konieczne. Ograniczenie zużycia gazu jest możliwe m.in. poprzez poprawę dystrybucji ciepła oraz zadbanie o wydajność energetyczną grzejników. Przede wszystkim nie należy umieszczać mebli ani innych zbędnych przedmiotów w ich pobliżu. Nie powinno się również zasłaniać grzejników ani rur grzewczych. Ważnym aspektem w kontekście zatrzymania ciepła w domu jest także prawidłowe uszczelnienie okien.



Ogrzewasz dom gazem? Warto zainwestować w elektroniczne sterowniki

Innym sposobem na oszczędzenie gazu jest obniżenie temperatury na termostatach grzejników. Nawet jeden stopień mniej w pomieszczeniu przełoży się na niższy rachunek za gaz. Takie rozwiązanie sprawdzi się przede wszystkim w nocy, ponieważ chłodna temperatura ułatwia zasypianie i wpływa korzystnie na jakość snu człowieka.



Spore oszczędności zużycia gazu można uzyskać, stosując elektroniczne sterowniki do regulacji temperatury w pomieszczeniach, które m.in. obniżają temperaturę w domu w czasie nieobecności mieszkańców.

Jak oszczędzać gaz podczas gotowania?

Oszczędzanie gazu w kuchni warto rozpocząć od wyboru odpowiednich naczyń do gotowania. Najlepszą opcją będą garnki ze stali, a także szybkowary czy też czajnik z gwizdkiem. Należy jednak pamiętać, aby zawsze dopasować wielkość garnka do rozmiaru palnika - płomienie powinny podgrzewać go wyłącznie od spodu.



Dobrym i prostym sposobem na oszczędzenie gazu jest przykrywanie garnków pokrywkami. Zapewni to szybsze i jednocześnie tańsze przygotowanie posiłku.



Inną metodą na skrócenie czasu gotowania poszczególnych pokarmów (np. fasoli czy ciecierzycy) jest wcześniejsze ich namoczenie. Oprócz tego warto sprawdzić stan kuchenki gazowej. Dbając o wydajność palników, należy je regularnie czyścić. To samo dotyczy garnków, ponieważ przypalone naczynia gorzej przewodzą ciepło, co wiąże się z dłuższym czasem gotowania oraz wyższymi rachunkami.

Prysznic zamiast wanny, czyli jak ograniczyć zużycie ciepłej wody?

Chcąc obniżyć rachunki za gaz, warto ograniczyć zużycie ciepłej wody w domu. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest wybór prysznica zamiast kąpieli w wannie. Takie rozwiązanie jest nie tylko korzystniejsze dla portfela, ale i dużo bardziej ekologiczne.



Dodatkowo istotna jest skuteczna izolacja rur przy pomocy otuliny, która zapobiegnie niepotrzebnym stratom ciepła. O zredukowaniu zużycia ciepłej wody warto myśleć podczas wykonywania wielu codziennych czynności np. zmywania naczyń. W niektórych przypadkach korzystna może okazać się wymiana starych bojlerów na nowe modele wyposażone w termostat.