System odcinkowego pomiaru prędkości to coraz bardziej skuteczny sposób na utrzymanie bezpieczeństwa na polskich drogach. W jaki sposób są karani kierowcy , którzy złamią przepisy?

Na których drogach działa odcinkowy pomiar prędkości?

Na ten moment w Polsce działa 30 odcinkowych pomiarów prędkości . Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada jednak, że system zostanie poszerzony o kolejnych 39 odcinków. Aktualnie kamery czuwają nad dystansem o długości ok. 170 km .

Szacuje się, że po rozbudowie system będzie obejmował nawet 600 km dróg. Rozbudowa ma potrwać do 2024 roku. Dla kierowców ważny jest fakt, że kamery na wszystkich odcinkach działają w obu kierunkach .

Ile wynoszą mandaty za przekroczenie prędkości?

Trudność polega na wskazaniu czasu oraz dokładnego miejsca popełnienia wykroczenia. Prawo nie uwzględnia kar za średnią prędkość. Oznacza to, że wysokość grzywny prawdopodobnie będzie odnosić się do standardowego taryfikatora mandatów za przekroczenie prędkości. W 2023 roku prezentują się one w następujący sposób: