Amerykanie wrócili do rozmów z Ukrainą po raz pierwszy od spięcia, do którego doszło 28 lutego w Gabinecie Owalnym Białego Domu, kiedy Wołodymyr Zełenski wdał się w ostrą dyskusję z prezydentem i wiceprezydentem USA. Tego dnia miało dojść do podpisania porozumienia o dostępie amerykańskich firm do metali ziem rzadkich, które znajdują się w Ukrainie. Ostatecznie po kłótni rozmowy przerwano, a Zełenski został wyproszony.