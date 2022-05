W sobotę w Warszawie odbyło się spotkanie młodych "Europa na Pokolenia", w czasie którego debatowano o przyszłości Unii Europejskiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez europosłankę Różę Thun (Renew Europe) oraz Ruch Polska 2050.

W trakcie konferencji głos zabrał lider Polski 2050 Szymon Hołownia. - Pokolenie średnie musi włączyć się na poważnie do rozmowy o przyszłości, o wszystkim, co nasz czeka, wasze pokolenie, czyli pokolenie tych, którzy tak naprawdę po nas tę pałeczkę solidarności międzypokoleniowej przejmą. My dzisiaj tego bardzo potrzebujemy. Nie dzielenia na młodych, starych, średnich i innych, tylko żeby wszyscy byli zaproszeni do tego, żeby ten świat współtworzyć - mówił przewodniczący Polski 2050.

"Musimy dołączyć do strefy euro"

Hołownia przypomniał, że jednym z postulatów jego ruchu jest to, "żeby zrównoważyć w starzejącym się społeczeństwie coraz większy procent głosujących osób w starszym wieku tym, żeby obniżyć wiek dopuszczenia do głosowania do 16. roku życia". - Jeśli świat zostawiamy młodym ludziom i oni najdłużej będą z niego korzystać, to oni już dziś powinni mieć możliwość, żeby o tym świecie współdecydować - tłumaczył.

Lider Polski 2050 odniósł się także do roli Polski w Unii Europejskiej. Jak mówił, Unia Europejska to bezpieczeństwo, stabilność, perspektywy i nadzieja. - My, w Unii mamy święte prawo i obowiązek czuć się gospodarzami - bo nimi jesteśmy, a nie petentami. Mądrymi partnerami, którzy razem z innymi budują wspólną przyszłość setek milionów ludzi - powiedział.

Zdaniem Hołowni Polska powinna jak najszybciej dołączyć do strefy euro. - Musimy jak najszybciej dołączyć do tej rodziny krajów, która korzysta ze wspólnej waluty. Nie dlatego, że komuś, coś się tak wymyśliło kiedyś. Tylko dlatego, że np. Łukaszowi z Olsztyna, który w lutym, marcu, jak tąpnęła złotówka - stracił i traci do tej pory 10 proc. swojego wynagrodzenia, stypendium, swoich pieniędzy - nie był poszkodowany o te 10 proc. w stosunku do Lukasa z Frankfurtu - podkreślił. Jego zdaniem euro oznacza bezpieczeństwo i "powinniśmy dzisiaj poprowadzić Polskę w tym kierunku".

Kolejnym wyzwaniem - według Hołowni - jest jasne opowiedzenie się za wartościami. - Powinniśmy się jasno opowiedzieć, że naszym światem wartości nie jest świat Kremla i Władimira Władimirowicza (Putina), tylko naszym światem wartości jest ten świat, który razem budujemy w Unii Europejskiej - powiedział. Jak podkreślił, Polska nie może iść w stronę Putina. - Dzisiaj musimy jasno opowiedzieć się za wspólnymi wartościami europejskimi, tak żeby nie było wątpliwości i nie było dyskusji. Jesteśmy tu, a nie tam. To oznacza praworządność, to oznacza, że zgadzamy się co do tego, że rządzą nami rządy prawa - dodał.

"Polska jest Unią Europejską"

Hołownia apelował również podczas swego przemówienia o to, by Polska zajęła należyte miejsce w UE. - Chcemy Polski, która będzie tak silna, że każdy będzie wiedział, że jest silna - podkreślał. Dodał, że chodzi o Polskę silną szacunkiem i partnerstwem w relacjach. - I my jesteśmy w stanie taką Polskę stworzyć i razem z wami stworzymy taką Polskę - zapewnił.

Podkreślił, że Polska zasługuje na to, by zauważono jej siłę, potencjał i wspaniałych ludzi, których ma w sobie. - My to wszystko mamy i nie możemy sobie dać tego zabrać - apelował. - Każdy musi robić to, co możliwe, żeby tę Europę, o której mówię, budować - podkreślił.

Hołownia przypomniał też, że Polska 2050 dzięki temu, że jest w Renew Europe, ma możliwość wpływania na swoich partnerów w całej Unii Europejskiej. Poinformował również, że wkrótce rozpocznie serię spotkań ze swoimi partnerami europejskimi, m.in. we wtorek w Rzymie spotka się z b. premierem Włoch Matteo Renzim, a w czerwcu odbędzie spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także premierami wielu krajów, którzy uczestniczą w Renew Europe, oraz szefem Rady Europejskiej.

- Zwieńczeniem tych podróży i rozmów w ciągu następnych kilku miesięcy będzie jesienne wydarzenie, na którym gościć będziemy najwybitniejszych przedstawicieli europejskiej polityki - liderów politycznych, premierów, prezydentów, liderów partii należących do Renew Europem - powiedział. Dodał, że Polska 2050 będzie współgospodarzem tego wydarzenia. - Bo chcemy być tam, gdzie bije serce przyszłości, a ono bije w Warszawie, Michałowie, Płocku, Szczecinku i Brukseli, bo wszyscy jesteśmy dzisiaj Unią Europejską - mówił.

Na koniec prosił słuchaczy, by zawsze pamiętali o tym, że "Polska nie jest w Unii Europejskiej", tylko "Polska jest Unią Europejską".