W sobotę w Łodzi odbywa się pierwszy zjazd krajowy partii Polska 2050 Szymona Hołowni, podczas którego odbyły się wybory przewodniczącego i zarządu partii. Wybory wygrał Szymon Hołownia. Zgodnie z zapowiedziami polityków, nowy zarząd przedstawić ma plan działania na najbliższe miesiące, w tym zarys kampanii wyborczej.

Szymon Hołownia wyjaśniał, że Polacy, z którymi miał okazję rozmawiać, liczą na partię Polska 2050. - Jesteście ostatni, którym zaufamy. Ufaliśmy wszystkim i jesteście ostatnimi, którym zaufamy (...). Błagamy, nie zepsujecie tego - relacjonował.



- Jedna lista od półtora roku mielona w każdym wywiadzie. Fascynujące, ale emocje. Wszyscy tym żyjemy - mówił. - Wszyscy mamy teraz tym żyć? Moja złość, niezgoda doprowadziła mnie do startu w polityce (...) Ten cyrk primadonn kręcących cały czas te same dramy, które nie dotykają problemów ludzi, których mieli reprezentować - oceniał politykę w kraju. Hołownia zaznaczył, że złość na politykę w Polsce daje mu i przedstawicielom partii siłę do działania. - Mam serdecznie dość wojny dwóch politycznych klanów - dodał.

Szymon Hołownia: Odwaga i optymizm to nasz program na najbliższe lata

- Zwycięstwa nie ma bez odwagi - stwierdził Szymon Hołownia. - Zastąpimy waszą nienawiść, naszą nadzieją. Zastąpimy wasze kłótnie, naszą współpracą. Zastąpimy was. Najważniejsze - zastąpimy wasze politykierstwo odwagą - mówił.

- 2023 rok przejdzie do historii Polski, bo będzie to rok, w którym przestanie rządzić Jarosław Kaczyński - przekazał Hołownia, wywołując brawa na sali. - Czas wreszcie skoczyć te smętne historie (...) Opozycja wygra wygra te wybory. Nie mimo tego, że się różni, ale dzięki temu, że się różni - dodał.

- Nie będzie miało większego znaczenia: jedna lista czy dwie listy, jeżeli Polacy uwierzą, że opozycja po tych wyborach wspólnie stworzy jeden rząd - powiedział lider partii Polska 2050. - To jest pewne, po wyborach opozycja stworzy jeden, pewny, mądry różnorodnością rząd - mówił.

- Nazywamy się Polska 2050, a nie Polska 2015. W tym zwiera się odpowiedź, jak pójdziemy do wyborów. Pójdziemy do wyborów z tymi, którzy rozumieją to co my, że Kaczyńskiego obali się obiecując ludziom dobre jutro, a nie wspólny powrót do wczoraj - przekazał Hołownia.

- Nigdy nie usłyszycie "Polska 2050 stawia ultimatum Tuskowi". My stawiać je będziemy Kaczyńskiemu, bo naszym przeciwnikiem jest PiS, a nie żadna z demokratycznych partii - mówił. - Odwaga i optymizm to nasz program na najbliższe lata. Odważnie, z wiernością sobie, bez kombinowania, nie do tyłu, tylko do przodu. Bez zuchwałości, ale i bez lęku - dodał.

Wspólna lista opozycji. Donald Tusk czeka na odpowiedź Szymona Hołowni

W piątek podczas spotkania z mieszkańcami Lublina przewodniczący PO Donald Tusk mówił o wspólnej liście wyborczej opozycji i zwrócił się bezpośrednio do lidera Polski 2050 Szymona Hołowni.

- Ja chcę wygrać te wybory. Mnie nie interesuje żadna mała gra. Takie podchody, czy małe gierki, to się do niczego nie przysłuży. To dzisiaj, czy jutro jest dokładnie ten moment, żeby powiedzieć: tak, tak, czy nie, nie - mówił Tusk.

Tusk stwierdził, że chce poznać odpowiedź, bo "jeśli nie chcecie (wspólnej listy - red.), to chociaż powiedzcie to, bo nie ma już czasu, to jest ostatni moment, my się musimy przygotować do tego wielkiego wydarzenia, jakim może być to zwycięstwo".