Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny, który powstał w 2001 roku z inicjatywy ks. Jacka Stryczka i Stowarzyszenia WIOSNA. Opiera się na współpracy wolontariuszy, darczyńców i potrzebujących, promując ideę "mądrej pomocy", która ma na celu nie tylko doraźne wsparcie, ale także długoterminową poprawę sytuacji życiowej beneficjentów.

Wybór rodzin do Szlachetnej Paczki. Jak powstaje lista potrzebujących?

Szlachetna Paczka działa na podstawie precyzyjnie zaplanowanego systemu, który pozwala dotrzeć do rodzin w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Proces zgłaszania rozpoczyna się zazwyczaj jesienią i obejmuje kilka kluczowych etapów:

1. Zgłaszanie rodzin przez społeczność lokalną

Rodziny, które mogą otrzymać pomoc, są zgłaszane przez osoby z ich otoczenia: nauczycieli, sąsiadów, księży czy pracowników socjalnych. Zdarza się również, że same rodziny proszą o pomoc. Zgłoszeń można dokonać poprzez formularz online dostępny na stronie Szlachetnej Paczki. Później trafiają one do lokalnych liderów Szlachetnej Paczki, którzy koordynują działania wolontariuszy w regionie.

2. Weryfikacja rodzin przez wolontariuszy

Wolontariusze Szlachetnej Paczki odgrywają kluczową rolę w procesie weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktują się z rodziną, by przeprowadzić szczegółowy wywiad. Podczas wizyty zwracają uwagę nie tylko na potrzeby materialne, ale także na historię rodziny, jej aspiracje oraz siłę do zmiany sytuacji. Wolontariusze decydują, czy dana rodzina spełnia kryteria i może zostać włączona do programu.

3. Tworzenie ostatecznej listy potrzeb

Na podstawie rozmów z rodzinami wolontariusze przygotowują szczegółowe opisy ich sytuacji oraz listy konkretnych potrzeb. Każda historia opublikowana w bazie Szlachetnej Paczki jest wynikiem wielogodzinnej pracy. Darczyńcy mogą w niej przeglądać opisy i zdecydować, komu chcą pomóc.

Szlachetna Paczka. Jak wybrać rodzinę i przygotować paczkę?

Po wejściu na stronę szlachetnapaczka.pl wystarczy kliknąć zakładkę "Wybieram rodzinę", a następnie zaznaczyć konkretne województwo i miasto. Historia każdej potrzebującej rodziny jest opatrzona dokładnym opisem potrzeb oraz sytuacji życiowej. Lista potrzeb jest szczegółowa, dzięki czemu darczyńcy mogą przygotować paczkę dostosowaną do indywidualnych wymagań danej rodziny.

Najczęściej są to produkty spożywcze, środki czystości, ubrania, ale także bardziej specyficzne przedmioty, jak sprzęt AGD czy książki dla dzieci. Paczka powinna być zarówno praktyczna, jak i pełna empatii - często to właśnie drobne gesty, jak dołączenie osobistego listu, najbardziej wzruszają obdarowanych. Pierwszym krokiem jest zebranie grupy osób, które będą zaangażowane w przygotowanie paczki. Może to być rodzina, przyjaciele, współpracownicy lub członkowie lokalnej społeczności.

Kiedy wręczanie paczek? Weekend Cudów już w grudniu

Po zebraniu zakupionych przedmiotów należy zorganizować spotkanie i wspólnie zapakować paczkę. Gotową paczkę należy przekazać do jednego z lokalnych magazynów podczas Weekendu Cudów. Wolontariusze zajmą się jej transportem do rodziny.

Kulminacyjnym momentem akcji jest tak zwany Weekend Cudów, który w 2024 roku przypada na 14 i 15 grudnia. W tych dniach darczyńcy dostarczają paczki do magazynów, gdzie wolontariusze koordynują ich transport i przekazanie.