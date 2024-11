Bon senioralny - kiedy będzie można z niego skorzystać?

Bon senioralny to nowe świadczenie zapowiedziane przez Ministerstwo do Spraw Polityki Senioralnej. Ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Projekt powstał z myślą o wsparciu rodzin, które zmagają się z trudnościami wynikającymi z konieczności zapewnienia opieki osobom starszym. Rosnące koszty prywatnych usług opiekuńczych, ograniczona dostępność opiekunów na rynku oraz obciążenie finansowe, jakie ponoszą bliscy seniorów, skłoniły rząd do stworzenia narzędzia, które finansowo odciąży rodziny.