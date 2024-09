Minister edukacji pytana była w środę przez dziennikarzy o to, czy planuje wprowadzić zmiany w organizacji pracy szkół w czasie upału, czy przygotowywane są regulacje prawne.

- Już w czerwcu rozmawiałam z panią ministrą (rodziny, pracy i polityki społecznej - red.) Agnieszką Dziemianowicz-Bąk , ponieważ to ministerstwo pracy jako pierwsze wydaje rozporządzenia dotyczące funkcjonowania pracowników (...), warunków pracy, w tym warunków pracy w trudnych warunkach pogodowych - odpowiedziała Barbara Nowacka . - Szkoła to uczniowie, ale też pracownicy - nauczyciele - zaznaczyła.

- Jesteśmy umówione z panią ministrą - powiedziała szefowa MEN. Poinformowała, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzane są obecnie głębokie analizy dotyczące tego, jak przepisy zmienić, by "zarówno wtedy, kiedy jest zimno i do tego są przepisy, jak również w upały, które widzimy każdego dnia, tak jak dzisiaj, dzieci, nauczyciele, nauczycielki, pracownicy szkoły byli zdrowi i bezpieczni".

Upały w Polsce a lekcje. Minister edukacji ma rady dla uczniów i nauczycieli

Minister edukacji powiedziała, że na razie zachęcała, jeżeli jest to możliwe, w szczególności w przypadku dzieci małych i przedszkolnych, by wolny czas spędzać na zewnątrz - w lasach i parkach. - To jest dobry moment na kontakt z przyrodą, lekcje przecież mogą być prowadzone w takich warunkach - dodała.