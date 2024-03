Szef MON tajemniczo o odwołaniu generała. "Nie mogę powiedzieć"

- Jeżeli się wchodzi na taką ścieżkę, to jest to zawsze sprawa poważna - powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do odwołania gen. Jarosława Gromadzińskiego ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu. Jednocześnie zaznaczył, że "nie jest to oskarżenie wobec kogokolwiek". - Nie mogę powiedzieć, jaka to jest sprawa - uciął wicepremier.