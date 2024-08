Zmiany w zakresie szczepień przeciwko krztuścowi przedstawiła podczas piątkowej konferencji szefowa Ministerstwa Zdrowia Izabela Leszczyna . Wobec rosnącej liczby zakażeń pojawiły się wątpliwości co do tego, czy nie tylko dzieci, ale również dorośli, powinni zadbać o odporność na tę chorobę zakaźną . Jak się jednak okazało, nie wszystkie apteki są w stanie udźwignąć rosnący popyt.

- Szczepienia przeciwko krztuścowi są obowiązkowe u dzieci w pierwszym, szóstym i czternastym roku życia. Są one całkowicie bezpłatne i dostępne - przypomniała szefowa resortu i zapewniła, że ministerstwo dysponuje obecnie zapasami szczepionek do 2026 roku .

Szczepienia na krztusiec dla dorosłych. Resort zdrowia szuka rozwiązań

Jak podała Leszczyna, zwróciła się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, aby poinformował mnie o tym, dlaczego pojawiły się braki w aptekach. Myślę jednak, że wynika to z tego, że my jako dorośli nigdy nie szczepiliśmy się przeciwko krztuścowi i ponieważ on się teraz pojawił, zainteresowanie jest większe. Prosiłam inspektora, aby się tym zainteresował - poinformowała Leszczyna.