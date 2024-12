Strefa buforowa przy granicy z Białorusią. MSWiA podjęło decyzję

Granica polsko-białoruska. Zakaz przebywania w strefie buforowej przedłużony

Jednocześnie wskazano, że od momentu ustanowienia strefy buforowej doszło do prawie 11,2 tys. prób przejścia przez granicę . W analogicznym okresie sprzed regulacji odnotowano ich ponad 19 tys.

Jak czytamy w komunikacie, wprowadzenie zakazu wymierzone jest przede wszystkim w przemytników ludzi; zapewniło bezpieczeństwo funkcjonariuszom i żołnierzom, ale również osobom postronnym. Poinformowano też, że do tej pory straż graniczna wydała 297 zgód na przebywanie w strefie buforowej .

Obszar strefy buforowej ma w większości pozostać niezmieniony w stosunku do tego, jaki obowiązywał przed przedłużeniem jej funkcjonowania. Obejmuje długość granicy na odcinku 60,67 km - w zasięgu placówek straży granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. Na odcinku 44,55 km obszar strefy obejmuje 200 m od linii granicy.

Na 16,12 km strefa ma być natomiast poszerzona i wynosić ok. 2 km. To teren znajdujący się w rejonie rezerwatów przyrody.

Przedłużenie zakazu przebywania przy granicy

W komunikacie podkreślono też, że "teren strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych", co ma służyć ograniczeniu uciążliwych skutków zakazu dla mieszkańców, czy turystów.