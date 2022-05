We wtorek Straż Graniczna poinformowała, że ośmiu cudzoziemców próbowało w poniedziałek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Byli wśród nich m.in. Kenijczycy i Jemeńczycy.

Straż Graniczna podała, że próby przekraczania polsko-białoruskiej granicy miały miejsce na terenie działania placówek Białowieża, Czeremcha i Narewka. Poinformowano, że łącznie w maju odnotowano dotąd 594 próby nielegalnego przedostania się migrantów z terytorium Białorusi do Polski.

Tereny przygraniczne wciąż z zakazem wstępu

Od 2 marca do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA ws. czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim.





To przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Wcześniej, od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

CZYTAJ WIĘCEJ: Niespokojnie na granicy Polski z Białorusią. SG: Atakowały białoruskie służby

Ministerstwo podaje, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, gdyż nadal mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i zdarzają się incydenty w bezpośredniej bliskości granicy.