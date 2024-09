Legitymacja ubezpieczeniowa - to też ważny dokument dla ZUS

Legitymacja ubezpieczeniowa to kolejny przykład dokumentu, który dostarczony do ZUS-u może pozytywnie wpłynąć na wysokość twojej emerytury. Była ona obowiązkowa dla wszystkich pracujących przed 1 stycznia 2010 roku, gdy ZUS zrezygnował z jej wydawania.

Znajdują się w niej wpisy dotyczące m.in. zatrudnienia i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Jeżeli legitymacja ubezpieczeniowa zawiera wpisy, których ZUS nie uwzględnił przy obliczaniu emerytury, to warto dostarczyć ją do zakładu w celu ponownego przeliczenia świadczenia.

Kto powinien to zrobić? Zwłaszcza te osoby, które nie mają pełnej dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie i wynagrodzenie w latach aktywności zawodowej. Takie braki mają przykre konsekwencje, bo ZUS bierze pod uwagę minimalne wynagrodzenie, co dla sporej grupy osób okazuje się krzywdzące. Dostarczenie legitymacji ubezpieczeniowej z wpisami o rzeczywistych zarobkach to podstawa do wykonania korekty.