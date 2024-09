Miliony emerytów w Polsce jest uprawnionych do otrzymywania trzynastej emerytury. Świadczenie to ma za zadanie podnieść poziom życia seniorów. Jak się okazuje, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nakazać zwrot otrzymanych środków od szczególnej grupy emerytów. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?