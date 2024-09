Bon energetyczny 2024. Do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o bon energetyczny przyjmowane są do końca września 2024 roku. Czasu zostało więc naprawdę niewiele, a 30 września wypada dokładnie w poniedziałek i będzie to ostatni dzień przyjmowania dokumentów. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. Wniosek o bon energetyczny można złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

W ostatnich dniach można jednak spodziewać się większych kolejek w urzędach, dlatego najszybciej będzie wniosek o bon energetyczny złożyć online. Reklama

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego dostępny jest w sieci, natomiast drogą elektroniczną można złożyć go w aplikacji mObywatel, na stronie gov.pl lub na stronie epuap.gov.pl. Rząd zachęca, aby skorzystać z aplikacji mObywatel. W tej wniosek o bon energetyczny można wypełnić w kilku krokach, w czym pomoże specjalnie przygotowana do tego instrukcja.

Ile wynosi bon energetyczny i kto może się o niego starać?

Bon energetyczny to jednorazowe dofinansowanie. Mogą z niego skorzystać członkowie jedno- lub wieloosobowego gospodarstwa, a wysokość wsparcia zależy od dochodów rodziny. Z bonu energetycznego można skorzystać, jeśli miesięczne dochody w gospodarstwie domowym nie przekraczają 2500 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1700 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Warto jednak pamiętać, że po przekroczeniu tych progów nadal można starać się o finansowe wsparcie. To dlatego, że w przypadku przekroczenia wymienionych kwot dochodu obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. W takim przypadku wysokość bonu energetycznego zostanie pomniejszona o kwotę przekraczającą dochód. Reklama

Wysokość bonu energetycznego zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Jeśli spełnione są kryteria dochodowe, przysługuje bon energetyczny w wysokości 300 zł (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego), 400 zł (w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 2 do 3 osób) i 500 zł (w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego z 4 do 5 osób). Bon energetyczny w wysokości 600 zł zostanie przyznany w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny w powiększonej wysokości zostanie przyznany tym gospodarstwom, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną i zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB do 1 kwietnia 2024 albo po tym dniu. W takim przypadku gospodarstwo jednoosobowe otrzyma 600 zł wsparcia. To składające się z 2 do 3 osób może liczyć już na 800 zł, a gospodarstwo, w którym zamieszkuje od 4 do 5 osób otrzyma 1000 zł. Najwięcej, bo 1200 zł bonu energetycznego otrzyma wieloosobowe gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 6 osób. Reklama

Kiedy wypłata bonu energetycznego?

Gminy na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku o bon energetyczny przez wnioskodawcę mają 60 dni. To oznacza, że wypłata bonu powinna mieć miejsce do końca 2024 i na początku 2025 roku. To wynika bowiem z liczby złożonych wniosków. Wypłata bonu energetycznego w niektórych miejscowościach nastąpi szybciej niż w innych. Wsparcie będzie realizowane jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu i otrzymaniu przez gminę środków na ten cel.

Oprócz tego warto jeszcze pamiętać, że w związku z potencjalnymi przypadkami spornymi i związanymi z nimi ewentualnymi rozstrzygnięciami Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz sądów administracyjnych, zdecydowano się na zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty również w kolejnych latach. Minimalna wartość bonu energetycznego to 20 złotych. To oznacza, że jeżeli wyliczona kwota wsparcia będzie niższa, to świadczenie nie zostanie przyznane.