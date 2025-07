Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie odznaczenia. To efekt petycji

"(Jolanta Lange) wraz ze swoim mężem Andrzejem Gontarczykiem (zmarł w 2023 r., co ujawnił Tomasz Szymborski), także wieloletnim (od 1974 r.) tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa stanowili niebezpieczny i bezwzględny duet szpiegowski, który na polecenie swoich mocodawców z SB aktywnie zwalczał działalność i osobę ks. Franciszka Blachnickieg o w RFN" - napisano.

"Nie godzi się aby państwo polskie z jednej strony honorowało najwyższymi orderami ofiary totalitarnego systemu, jak miało to miejsce w przypadku nadania przez Pana Prezydenta pośmiertnie ks. Franciszkowi Blachnickiemu 'Orderu Orła Białego', a z drugiej strony przedstawiciele tego samego państwa nadawali odznaczenia funkcjonariuszom systemu komunistycznego, którzy swoją niegodziwą działalnością przyczynili się lub mogli się przyczynić do śmierci tychże ofiar, jak ma to miejsce w przypadku Jolanty Lange vel Gontarczyk" - dodał Woyciechowski.