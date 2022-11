Stanisław Tyszka dołączy do Konfederacji

Jak ustaliła Interia, w przyszłym tygodniu Stanisław Tyszka ma dołączyć do koła poselskiego Konfederacji. Z naszych informacji wynika, że były członek Kukiz'15 dołączy do koła w zamian za pierwsze miejsce na liście wyborczej Konfederacji. Ma wesprzeć listę z puli, która będzie przypadać partii KORWiN. - Od dłuższego czasu miał poglądy jak partia KORWiN. Dziwiło nas, że wytrzymuje u pana Kukiza, ale to jego problem - powiedział nam Janusz Korwin-Mikke, były prezes partii KORWiN.

Zdjęcie Stanisław Tyszka i Janusz Korwin-Mikke / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News