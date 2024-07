Sprawdzono sprawność fizyczną polskich żołnierzy. Część wyjęła zwolnienia

Pod koniec czerwca NIK opublikowała raport z kontroli przeprowadzonej w latach 2020-22 w czterech jednostkach podległych Dowództwu Generalnemu RSZ. Izba stwierdziła, że w tym okresie "nie zapewniono żołnierzom porannego rozruchu, obowiązkowego wymiaru zajęć z wychowania fizycznego oraz niezbędnej infrastruktury do ćwiczeń". W 2022 r. do egzaminu ze sprawności fizycznej nie przystąpiło 17 proc. żołnierzy, a 9 proc. otrzymało z niego oceny niedostateczne.

Jak powiedział, odnosząc się do raportu NIK i tekstu portalu Defence24.pl szef Wydziału WF i Sportu Sztabu Generalnego WP Paweł Łępa, wśród żołnierzy widać wzrost dbałości o sprawność fizyczną i świadomości, że ocena z WF jest brana pod uwagę przy opiniowaniu służbowym żołnierza. "Widzę też postęp w porównaniu do wcześniejszych lat. Jest znaczna poprawa jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie" - dodał.

Żołnierze zdali egzamin z wychowania fizycznego

Według najnowszych danych - jeszcze nie wszystkie zostały wprowadzone do systemu informatycznego - w bieżącym roku do egzaminu przystąpiło 87 proc. żołnierzy zawodowych, a pozytywną ocenę uzyskało 80 proc. Do sprawdzianu nie podeszło 13 proc. żołnierzy, przy czym zwolnienie lekarskie było powodem w 4 proc. przypadków nieprzystąpienia. W ubiegłym roku był to powód 5,89 proc., a przed dwoma laty - 9 proc. przypadków niepodejścia do sprawdzianu.