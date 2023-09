Dofinansowanie na zakup węgla w 2022 roku skierowane było do osób mieszkających w gospodarstwach domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest paliwem stałym. Warunkiem, który uprawniał do otrzymania świadczenia, było wpisanie lub zgłoszenie budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).