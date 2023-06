Spotkanie PiS na Nowogrodzkiej. Kaczyński: Bulwersujące i bezczelne pytania

Polska

- Powiedziałem stuprocentową prawdę. To jest wielka, obrzydliwa kampania propagandowa prowadzona przez Lewicę i Platformę - powiedział Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS, pytany o to, czy żałuje swoich wcześniejszych słów na temat sytuacji kobiet w Polsce. Na Nowogrodzkiej trwa posiedzenie prezydium politycznego partii, na którym ma odbyć się dyskusja na temat powrotu prezesa PiS do rządu.

Zdjęcie Na spotkanie władz PiS przyjechali najważniejsi politycy partii / Polsat News