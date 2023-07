M. Morawiecki uderza w D. Tuska: Dowody na stół

W czwartek przewodniczący PO Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Ostródy. Jeszcze przed tym spotkaniem premier Morawiecki w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu ocenił, że wizyta Tuska w Ostródzie to doskonała okazja, by wytłumaczyć i przeprosić za likwidację jednostki wojskowej w w tym mieście.

D. Tusk: Doczekałem się momentu, kiedy M. Morawiecki jest przydatny i skuteczny

Przypominał przy tym, że Morawiecki był kiedyś jego doradcą, choć nie był wtedy "szczególnie przydatny i skuteczny". - Ale doczekałem się tego momentu, kiedy jest przydatny i skuteczny, tzn. nie ma dnia, żeby nie walnął kulą w płot. Panie premierze, pan słyszy, wszyscy chcemy więcej pana filmików, to nas też przybliży do tego momentu, kiedy będziemy z satysfakcją patrzyli na wyniki wyborów - dodał.

Do sprawy likwidacji jednostki wojskowej w Ostródzie odniosło się wcześniej na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej. "Jednostkę w Ostródzie rozformowano decyzją MON z 24.12.2010 r. z terminem realizacji do 31.12.2011r. Takie są fakty. Potwierdził to ówczesny szef MON B. Klich" - podkreślono. Do wpisu załączono odpowiedź na interpelację w sprawie planów MON zakładających likwidację 2.OSK (JW 1954) w Ostródzie.