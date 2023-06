- To jest nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (...) dla każdego nauczyciela - przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła, placówka. Taką nagrodę nauczyciele otrzymają - powiedziała szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim.

Dodała, że Ministerstwo Finansów uruchomi środki na wypłatę nagród po uchwaleniu nowelizacji budżetu na 2023 r. - Tutaj decyzję podejmie minister Przemysław Czarnek odpowiedzialny za tę kwestię, na pewno po uzgodnieniu z panem premierem - zastrzegła.

Reklama

Premier Morawiecki pytany, czy podwyżki otrzymają również nauczyciele akademiccy, powiedział, że otrzymali oni podwyżki "w innym cyklu, wcześniej, niż było zaplanowane". - Od początku tego roku spotykałem się w KPRM z przedstawicielami środowiska rektorów, doskonale o tym wiedzą. Różne grupy zawodowe mają podwyżki w nieco innych harmonogramach - dodał.

Posiedzenie rządu. Nowelizacja ustawy budżetowej

Rząd przyjął w piątek nowelizację ustawy budżetowej na rok bieżący. Nagrody specjalne dla nauczycieli to jeden z punktów zawartego w środę porozumienia rządu i NSZZ "Solidarność". - Dokonaliśmy dziś rewizji ustawy budżetowej po to, by przeprowadzić dodatkowe zobowiązania, które zaistniały w trakcie roku - powiedział Mateusz Morawiecki.

- Przyjęliśmy nowelizację, by zrealizować nasze ostatnie zapowiedzi z konwencji programowej i trzy inne dodatkowe obszary. Pierwszy to zrealizowanie porozumień z NSZZ "Solidarność"; przez pół roku trwały trudne rozmowy, dotyczące wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych dziedzin - mówił premier.

Uściślił, że drugi z tych obszarów to rolnictwo. - Staramy się przez te zmiany zabezpieczyć środki zarówno związane z trudnościami na rynkach rolnych, z korytarzami solidarnościowymi, jakie utworzyliśmy, zapewnieniem wyższych cen skupu, jakie obowiązują na rynku. Te środki też zostały ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej - mówił premier, uzupełniając, że ostatni obszar związany jest z obronnością.