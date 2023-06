- Zbieramy podpisy wśród senatorów. Reakcja musi być mocna, bo te słowa są skandaliczne - mówi Interii senator PO Beata Małecka-Libera.

- Haniebne. Nie zostawimy tego bez reakcji. I to ostrej, bo czegoś takiego jeszcze nie było - dodaje wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.

W Senacie zawrzało po tym, jak jeden z reprezentantów izby wyższej pochwalił się poetycką "twórczością". Chodzi o wpis w mediach społecznościowych senatora PiS z Podlasia Jacka Boguckiego. Kiedy większość polityków Prawa i Sprawiedliwości w niedzielę uciekała od komentarzy dotyczących marszu 4 czerwca, Bogucki stanął przed tym wyzwaniem z otwartą przyłbicą - specjalnie na tę okazję przygotował wiersz.

Reklama

To niewyszukana poezja, z zaburzoną rytmiką i najprostszymi rymami parzystymi. Bogucki swoją twórczość zatytułował "Bluzg Tusk 2.0", co może wskazywać, że już kiedyś popełnił pierwszą część, o której jednak opinia publiczna dotąd nie usłyszała. Co znajduje się w treści utworu? To zbiór inwektyw, których adresatem jest Donald Tusk. W tekście znajduje się ich przynajmniej 47. Przykłady?

Jak pisze Jacek Bogucki?

"Ty skunksie śmierdzący, pluskwo zasuszona, wrzodzie ropiejący, ty małpo spolszczona, (...) Judaszu za euro" - pisze senator Rzeczypospolitej Polskiej wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości. W 2019 roku głosowało na niego 48 257 Polaków.

Bogucki to były dwukrotny wiceminister rolnictwa, który funkcję tę sprawował najpierw w 2007 roku, a następnie w latach 2015-2018. Polityk jest działaczem PiS od 2002 roku, od 2005 roku zasiadał w Sejmie, a w ostatnich wyborach został reprezentantem izby wyższej polskiego parlamentu.

Sprawą Boguckiego może zająć się senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich.