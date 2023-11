Ponad 60 procent ankietowanych uważa, że Szymon Hołownia dobrze radzi sobie w nowej roli - wynika z najnowszego sondażu United Surveys. O to, jak oceniają działania Hołowni jako marszałka Sejmu zapytano wyborców różnych partii, wśród których najlepiej widzą go sympatycy Trzeciej Drogi. Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości mają jednak o nim wyjątkowo złe zdanie. Podobnie wygląda to także w przypadku głosujących na Konfederację.