- Warto rozpocząć od czegoś, co jest istotne, od zwrócenia uwagi, że pan marszałek przyniósł do tej izby, w przeciwieństwie do ostatnich ośmiu lat (...) w przeciwieństwie do agresji, pogardy, chamstwa (...) i to nie tylko werbalnego, do okupacji, rzucania w naszego lidera bucikami. Przyniósł pan marszałek kulturę i to jest rzecz warta odnotowania i ja za to osobiście dziękuję - stwierdził poseł PiS.