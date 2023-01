Na Podlasiu prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim o 7 cm, w Sudetach o 10 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 2 st. C w centrum kraju i 5 st. C na Pomorzu Zachodnim i na wybrzeżu.

IMGW: Wiatr do 120 km/h

Folwarski dodał, że "nadal będzie mocno wiało z zachodu i południowego zachodu".

"Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 80 km/h, na Pogórzu Karpackim i w głębi kraju do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach porywy do 120 km/h, w Tatrach do 90 km/h, powodujące zawieje śnieżne - podaje IMGW.

W nocy z poniedziałku na wtorek nadal będzie dokuczał wiatr z północnego zachodu, który na Przedgórzu Sudeckim i na zachodzie kraju może w porywach osiągać do 70-80 km/h. Opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem, możliwe są praktycznie w całym kraju. Temperatura minimalna od minus 5 stopni na Podhalu, w centrum w okolicach zera, do plus 3 stopni na Wybrzeżu.

Prognoza pogoda na jutro

We wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie i nad morzem także deszczu. W górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.



Temperatura maksymalna od -2 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 2 st. C w centrum kraju i 5 st. C na Pomorzu Zachodnim i na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, na Przedgórzu Sudeckim i nad morzem w porywach do 65 km/h, zachodni. Wysoko w górach porywy do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.