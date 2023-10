Służył w wojsku z Grzegorzem Borysem. "Jedna rzecz mnie zastanawiała"

- Jak się te sześć lat temu zapoznaliśmy, byłem w szoku. Myślałem, że jest dużo młodszy. Jego zachowanie nie przystawało do wieku . A miał wtedy około 38 lat. Zachowywał się, powiedziałbym, dość infantylnie. Nie był bystrzakiem . I miał specyficzny uśmiech , jakby dziwnie przyklejony do jego twarzy - opowiada były żołnierz.

Grzegorz Borys. "Takie osoby są w wojsku rugane"

Nasz rozmówca zwrócił też uwagę na jedną ważną dla niego kwestię. - Borys służył już jakiś czas, a nadal miał stopień szeregowego. To mnie na początku zastanawiało - mówi Łukasz.

I opowiada: - Ja byłem wtedy "świeżakiem" i bardzo zależało mi na tym, aby opinia dowódców na mój temat była jak najlepsza. Jego to w ogóle nie obchodziło. Słabo wykonywał swoje obowiązki, mimo wieloletniego doświadczenia.

- Takie osoby w wojsku są rugane. Kiedy mi się zdarzyło zrobić coś źle, bardzo to przeżywałem i wyciągałem wnioski. Miałem wrażenie, że po Borysie to spływało. Tak jakby do tych krzyków już się przyzwyczaił - dodaje. W ocenie naszego rozmówcy Borysowi nie zależało na awansie.