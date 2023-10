"My, Polacy, ze względu na pamięć o tych, którzy zostali zamordowani w czasie Holokaustu - nigdy nie możemy się zgodzić na jakiekolwiek przejawy antysemityzmu w żadnej formie i wszelkie jego oznaki budzą nasze głębokie oburzenie. W Polsce nie ma zgody na wyrażanie nienawiści wobec kogokolwiek . To całkowicie sprzeczne z wartościami , na których opiera się Rzeczpospolita." - dodano.

To reakcja na protest, który przeszedł ulicami Warszawy. Demonstranci pod hasłem "Solidarni z Palestyną" wyrażali swój sprzeciw wobec zbrojnej interwencji Izraela. W grupie pojawiła się kobieta niosącą transparent z napisem "keep the world clean " oraz narysowanym koszem na śmieci z flagą Izraela w środku.

Skandaliczny transparent w Warszawie. WUM wydał oświadczenie

Media twierdzą, że demonstrantka z antysemickim hasłem to norweska studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do incydentu błyskawicznie odniosła się uczelnia.

Wojna w Izraelu. Seria protestów przetacza się przez Europę