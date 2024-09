Silos runął na samochód. Wewnątrz był kierowca

Do wypadku doszło w środę wieczorem w miejscowości Kolembrody, w gminie Komarówka Podlaska na terenie województwa lubelskiego. Zgłoszenie wpłynęło do radzyńskiej komendy kilka minut przed północą.

Lubelskie. Silos przygniótł auto. Wewnątrz był kierowca

Podczas wykonywania prac związanych z modernizacją silosu do suszenia kukurydzy doszło do tragedii. Gdy pracownicy zakończyli działania i przygotowywali się do odjazdu metalowy zbiornik rozszczelnił się i przewrócił się na auto marki Opel Vivaro.