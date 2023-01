Silny wiatr na wybrzeżu. Może wyrywać drzewa i uszkadzać linie energetyczne

Nad Wyspami Brytyjskimi prognozowane są bardzo silne wiatry. Polska znajduje się w ich zasięgu. - Na obrzeżach niżu przemieszczają się zatoki z frontami atmosferycznymi i to dość szybko. I w momencie, kiedy strefa frontu przybliży się do Polski, wtedy u nas wzrasta prędkość wiatru - wyjaśniła synoptyk kraju IMGW Grażyna Dąbrowska.

W sobotę wiatr będzie słabł

Uspokoiła, że wiatr znad Wysp Brytyjskich do nas jednak nie dotrze. - Mamy, co prawda ostrzeżenia pierwszego stopnia na porywy wiatru na wybrzeżu, ale dotyczą one jedynie strefy nadmorskiej. W sobotę wiatr będzie słabł, dopiero później jego siła będzie rosła. W nocy z soboty na niedzielę, a także prawdopodobnie z niedzieli na poniedziałek porywy będą do 75 km/h. Natomiast w niedzielę prędkość w porywach osiągnie 80 km/h - powiedziała Dąbrowska.

